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網瘋傳北捷天龍國設計 狂酸通往九又四分之三月台？
網路瘋傳一張台北捷運大安站的樓梯照片，大安站一處大廳往出口樓梯，中間設計鐵欄杆扶手，若有民眾從樓梯左側上樓，恐被擋住無法通行，須重新下樓，重新走左側上階梯，目前北捷是用鐵鍊擋住，並標註「禁止通行」。有網友貼出這張照片酸，北捷樓梯先蓋好，再封起來，「天龍國設計、領先全球。」也因設計超瞎，底下數千網友按讚、數百網友留言。
底下網友留言，這是「通往九又四分之三月台...」、也有網友酸，「這區塊應是裝置藝術，主題：走頭無路。」
還有網友酸這是「小型展演空間」、「極限運動場地」，還有網友突發奇想，以後北捷乾脆把這個天龍國設計空間改為「等人座位區」、「搖滾區」。
不過也有網友認真解讀，分析應該是因為兩個原因，才造成這樣的設計，第一，那是有個視覺死角，怕轉角處的人沿著扶手上下會相撞；第二，中間的把手也是安全問題，因那邊階梯有轉角，沒有扶手，若有人下樓走到轉折處，可能容易因分心，抓不準角度而摔落。
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