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免費報名！兒童節好去處 去淡水來場古蹟親子鐳戰賽

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市立淡水古蹟博物館將在4月4日兒童節當天舉辦「家族大戰－古蹟親子鐳戰賽」。圖／淡水古蹟博物館提供
新北市立淡水古蹟博物館將在4月4日兒童節當天舉辦「家族大戰－古蹟親子鐳戰賽」。圖／淡水古蹟博物館提供

還在煩惱兒童節禮物要準備什麼嗎？新北市立淡水古蹟博物館將在4月4日兒童節當天舉辦「家族大戰－古蹟親子鐳戰賽」，此次將送100位親子免費到滬尾礮臺玩鐳戰，免費報名，額滿為止，有興趣的民眾可在明天（26日）中午到淡古官方網站準時開搶。

淡古館長黃麗鈴表示，今年兒童節不送別的，直接讓民眾到國定古蹟來體驗鐳戰，親身感受槍林彈雨的氣氛，本活動免收報名費，1位大人可帶1位兒童，活動當日需年滿11歲，活動共分2場，上午9時及11時，每場次2小時，1場次25組親子，限量100人。

國定古蹟滬尾礮臺是十九世紀戰爭與駐軍的最佳軍事堡壘，也是清領時期臺灣現代化的重要海防設施，外牆上有大家耳熟能詳的「北門鎖鑰」石碑，目前在北砲座上展示復刻版1：1、以玻璃纖維（FRP）打造、長達700公分的阿姆斯脫朗8吋砲，儲彈孔也復刻多個砲彈，重現當時的樣貌。另外還有AR擴增實境體驗、體感互動及搖桿遊戲，非常適合全家大小一起來。

黃麗鈴表示，為了打破一般大眾對古蹟的既有框架，民眾到蘊含歷史文化的場域後，不再只是聽導覽或拍美照，而是透過參加各種創意的活動，親身感受古蹟的生命力。例如兒童節就以滬尾礮臺的戰地特色為主題，參加的親子們穿戴裝備、手拿雷射槍化身帥氣的特種部隊，在古蹟內自由穿梭，同心協力完成任務，保證超有氣氛又刺激，同時還能認識古蹟，寓教於樂。

國定古蹟 親子 兒童節

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