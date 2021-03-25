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救國團拜訪新北市府 盼實踐青年參與公共事務
因應青年節辦理系列活動，救國團今日上午拜訪新北市政府與議會，希望讓更多青年瞭解到公共議題與社會發展，透過良性溝通、交換彼此意見，進一步實踐青年公共事務的參與及關懷。
救國團新北市團委會結合青年節，舉辦市政參訪交流座談，由今年新北市優秀青年代表與青年籌備委員會組成20人團隊，拜會市府與議會。
救國團指出，今年新北從社會、大專、中學等領域中選出73名優秀青年代表，由於去年疫情導致，這次社會優秀青年更多達11名醫護人員。
青年籌備委員會主委王晋祿表示，救國團是青年節活動召集單位，青年一直是國家進步原動力，透過這次座談，一方面讓青年代表向政府首長致敬，也是一趟學習之旅，將來在年輕人成熟後，可以造福社會為國家奉獻，正是救國團每年舉辦青年節活動最重要意義。
副市長劉和然認為，救國團向來致力於耕耘年輕世代，一直在學校和社團舉辦許多團康和研習活動，自己也曾參加過救國團多項活動，至今仍印象深刻，今天座談會看到許多青年朋友，也覺得看到國家的未來，非常高興。
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