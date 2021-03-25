全國議會議長盃軟網賽 台南市議會榮獲7金

全國地方議會議長盃軟式網球錦標賽歷經兩天競賽，結果出爐，台南市議會代表隊榮獲7項冠軍獎盃，以及2亞軍、1季軍、1殿軍、2優勝等佳績，議長郭信良表示，由於今年傷兵較多，與總冠軍獎盃失之交臂，雖然感到可惜，但對於所有隊員的努力，仍要給予最大肯定，同時要將成績獻給所有市民。

郭信良說，今年全國議會軟網賽在新北市舉行，不僅遇到氣溫驟降，還因為下雨而停賽半日，復賽後一路纏鬥，代表隊回到台南已是清晨4時多。低溫及下過雨的場地對選手體力是一大考驗，大家在寒風中全力比賽，每項成績都得來不易。

拿下議員與幕僚長混雙組冠軍為議員陳怡珍及議會秘書長汪啟瑞，女議員雙打組冠軍為議員陳怡珍、議員周麗津，男議員雙打組冠軍為議長郭信良及議員李啟維，議員單打賽冠軍為李啟維、優勝林易瑩。

郭信良表示，代表隊實力不弱，在單打或雙打的項目都得到冠軍，但在團體賽的表現略為失色，主因是隊上有傷兵，抽籤對戰的運氣也欠佳，所以沒能沿續前兩年的全勝戰績，但所有隊員都已用盡全力，表現可圈可點，明年賽事將在花蓮縣舉辦，將繼續努力追求更好成績。