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台北天文館兒童節連假不打烊！12歲以下免費搭宇宙探險
台北天文館兒童節連續假期期間正常開放，適逢四月兒童節，天文館祭出各項優惠，尤其4月4日兒童節當天，全國12歲（含）以下兒童可免費搭乘宇宙探險。
天文館表示，兒童節連續假期正常開放，開放4月2、4、5日自上午9時起至下午5時止，4月3日自上午9時起至晚上8時止，觀測室則至夜間9時止。
此外，110年兒童月優惠措施包括4月4日全國12歲（含）以下兒童可免費搭乘宇宙探險。3月27日至4月30日，12歲(含)以下憑「兒童月文宣品」可免費參觀展示場。
4月2日至5日宇宙劇場9：00、9：40、10：20播放「與星星共舞」影片，開放免費入場。「春分點與黃道12星座」星象節目，12：00每日一場。另外，還有「環遊星座世界」親子桌遊活動，即日起開放網路預約報名，14：00每日一場。詳情請上臺北天文館官網「我要報名」連結查詢。
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