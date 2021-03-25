北市都更免拆屋！撫遠街整宅推「公辦整維」

都更免拆屋！台北市目前仍有75萬戶老屋，北市都更處近期推公辦整建維護的政策，以「撫遠街整建住宅」作為示範點，由於該地緊鄰松山機場有建築限高限制，更新意願低，市府正與住戶進行溝通，期盼能有更多住戶願意參與公辦整維。

都更處表示，都市更新不是只有拆除重建，主打「環境永續、整合快速、在地共老」的整建維護，也是都市更新的重要方式。

都更處指出，本次公辦整維示範計畫選在「撫遠街整宅」，因為該區域鄰近松山機場，航高限制導致缺乏重建誘因，不過該整宅建築結構、公共環境維持良好。

撫遠街整建住宅的里長說「社區有不少居住於高樓層的年長者，在就醫時都必須靠家人背負才能順利上下樓，真的看了十分不捨」，因此2年前便自主發起社區加裝電梯的意願調查，並有將近7成的住戶響應，因此啟動公辦整維示範計畫。

都更處處長陳信良表示，整建維護相較於都市更新的重建，具備都更意願整合速度快、對生活影響小、保障所有權人的權狀坪數不縮水等優點，是社區住戶與公共利益共創雙贏的都更方法。

為求社區住戶充分參與、了解計畫內容，陳信良說，3月31日、4月9日與4月14日三天，在撫遠街整宅東側中庭持續辦理說明會，期盼所有權人能繳交意願書，順利推動公辦整建維護，改善社區居住品質。