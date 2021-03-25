新北單親媽育一歲兒經濟壓力大 協會捐奶粉減負擔

新北單親王媽媽照顧年僅1歲的小祝（化名）又需照顧失智的母親，不僅無法外出工作，又面臨照顧與經濟的雙重壓力，中華道家人文協會今捐出1320罐嬰幼兒奶粉，由新北社會局分送給弱勢家庭，王媽媽說，兩頭燒壓力下，可以減輕經濟壓力，感到社會的溫暖。

中華道家人文協會設址新北永和，理事長張旖說，儘管會員來自全台各地，仍持續捐物資給新北市，每年3月捐嬰幼兒奶粉、5月的母親節蛋糕、6月的端午節肉粽及8月的親子兒少活動。

王媽媽指出，他需同時照顧孩子與母親，因此沒辦法工作，就算購買的奶粉，孩子的吸收狀況有不佳，有時會有吐奶、喝不完狀況，幸好協會捐贈的嬰幼兒奶粉，孩子吸收及適應狀況良好，感謝協會幫助。

新北社會局長張錦麗表示，新北協助許多有嬰幼兒的弱勢家庭，這些家庭照顧嬰幼兒非常辛苦，又面臨沈重的經濟壓力，奶粉就占家庭支出極大的比例，有家長用量精省，卻使孩子缺乏必要的營養與健康，影響孩子成長。