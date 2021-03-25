聽新聞
test
0:00 / 0:00
新店年輕里長伯推桌遊班 吸500人次體驗
桌遊風氣盛行，今年38歲的新店區小城里長郭仁澤也跟上潮流，開設桌遊班邀玩家授課教學，30款熱門桌遊依學員年紀及遊戲複雜度適性分組，初學者就能快速上手，開辦2年已吸引超過500人次參與，每人僅收場地費30元，反應十分熱烈。
「想找回人與人互動的溫暖」，郭仁澤表示，開辦桌遊班的初衷除為提升孩子學習興趣、激發智能及培養多元能力，也是對現今人們慣用3C產品的反思，桌遊能將孩子們從電視螢幕或手機拉回現實，體驗更豐富有趣的真實互動。
小學三年級的王小弟弟說，最喜歡找玩伴進行「妙語說書人DIXIT」，84張圖卡可說出84種故事，「每個人想像力都超豐富」；陳小妹妹則說最喜歡「諾亞方舟Noah’s Ark」，將動物卡上相對應的動物放到方舟上，考驗平衡感，每周五來玩桌遊是最重要的大事。
此外，班上還有一名17歲高中生李朋翰，平時就熱衷益智桌遊，原本是學員的他，在里長鼓勵下更成為里內的桌遊小老師，他也坦言內心很緊張，不過有滿滿成就感。
帶玩的桌遊達人彭啟賢表示，課間桌遊器材多不勝數，有些重視通力合作，有些需要觀察判斷，有些則涉及競爭輸贏，遊戲本身就是一種學習，更是成長過程中的必備養分；民政局長柯慶忠說，郭里長是年輕有為的在地青年，也身兼小城社區發展協會理事長，服務2年多來深耕地方，成立社區關懷據點、成長培力課程及志工培訓外，更致力推動流浪動物動保服務，改善社區環境，獲得里民好評。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言