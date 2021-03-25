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拚疫後觀光經濟財 新北一口氣公布7大觀光活動

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
為了拚觀光經濟財，新北市觀光旅遊局今天一口氣公布3月到8月的7項觀光活動。記者江婉儀／攝影
為了拚觀光經濟財，新北市觀光旅遊局今天一口氣公布3月到8月的7項觀光活動。記者江婉儀／攝影

疫情影響國人無法出國，為了拚觀光經濟財，新北市觀光旅遊局今天一口氣公布3月到8月的7項觀光活動，新北市長侯友宜表示，月月都有活動，路海空齊發，要讓新北觀光一路發。

新北市觀旅局今天公布的活動有3月27日至5月22日的碧潭水舞，4月18日的鐵道馬拉松接力賽，5月15日的香魚川路跑，5月22日到6月6日連續三個周末的淡水漁人舞台，7月10、11日的貢寮國際海洋音樂祭，因疫情延到7月24日及7月31日舉辦的平溪天燈節，以及8月6日到8日在金山中角灣舉辦的「新北金夏趴」。

新北市長侯友宜表示，市府這次一口氣公布未來半年的觀光活動，就是要方便遊客規畫行程，歡迎全台灣的旅客都來新北玩，不管是畢業旅行、員工旅遊、還是私人出遊，就可以把這些活動規劃到行程，更可以方便相關業者提早做各種規畫，市府也歡迎業者提出各種合作的方案，一起拚觀光。

侯友宜說，先把防疫擺在第一位，才能好好辦觀光活動，疫情舒緩加上防疫做到位，相信活動一定精彩可期，像鐵道馬拉松已經報名額滿，總計組隊報名913隊，來了6000多人，人數雖然很多，但一定是分批用接力賽的方式，才能在防疫下好好辦活動。

觀旅局表示，活動內容包含路跑、海域活動、天燈等等，也橫跨了新店、貢寮、雙溪、淡水、平溪、金山六個行政區，希望在這些觀光活動領頭下「新北路海空，大家一起衝」。

碧潭水舞將在3月27日至5月22日登場。圖／新北市觀旅局提供
碧潭水舞將在3月27日至5月22日登場。圖／新北市觀旅局提供
為了拚觀光經濟財，新北市觀光旅遊局今天一口氣公布3月到8月的7項觀光活動。記者江婉儀／攝影
為了拚觀光經濟財，新北市觀光旅遊局今天一口氣公布3月到8月的7項觀光活動。記者江婉儀／攝影
因疫情延到7月24日及7月31日舉辦的平溪天燈節。圖／新北市觀旅局提供
因疫情延到7月24日及7月31日舉辦的平溪天燈節。圖／新北市觀旅局提供

侯友宜 疫情

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