落實防墜落政策 北市即起加強高空搭乘設備安檢

近年全國各地發生多起高空設備搭載人員墜落傷亡事件，勞動部去年8月20日修訂「起重升降機具安全規則」部分條文內容，強調需設置安全母索、佩戴安全帽及安全帶，北市勞動局長陳信瑜也將「增加繩索作業通報防墜落職災」列為施政重要一箭，並要求勞檢處即日起加強檢查高空搭乘設備，確保作業人員安全。

勞動局統計，北市今年至迄今已發生2起移動式起重機搭乘設備墜落案件，造成2人受傷。其中一起事件為搭乘設備的作業員，未確實使用防墜措施，在移動中設備插銷突然鬆脫掉出，致使人員墜落於草坪受傷；另一起為操作員未取得操作資格即搭載設備，因操作不慎而摔出，所幸有使用全身背負式安全帶，才沒致命。

陳信瑜指出，起重機使用搭乘設備作業屬高度危險性工作，需要慎防意外，人員作業前需確實檢查防墜措施，作業人員也須取得作業資格，才能將工作風險降至最低。

若雇主使未經訓練合格勞工從事相關工作，可依「職業安全衛生法」規定，處3萬至30萬元罰鍰，若發生死亡職災，最高可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科30萬元以下罰金。

勞動局表示，此次「起重升降機具安全規則」修法中，強調使用搭乘設備需設置安全母索或防墜設施，並要求勞工佩戴安全帽及符合國家標準「CNS14253-1」同等以上規定的全身背負式安全帶，確保人員安全並降低墜落傷害。