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網購教學課程 北市府：解除契約付違約金爭議多

中央社 / 台北25日電

北市法務局今天表示，近年來民眾購買網路教學課程常衍生消費爭議，爭議類型最多是解除或終止契約時，衍生支付違約金等費用，建議消費者付款前，多比較契約及服務內容。

北市府法務局發布新聞資料指出，為保障消費者買網路教學課程權利，從去年12月間，抽檢5家業者使用定型化契約，並由商業處輔導，3家現已完成改正相關缺失。

法務局表示，另外2家業者，商業處除持續輔導其中一家業者改正契約履約保證責任記載，並要求另一家境外公司配合法規修正定型化契約條款，後續會追蹤複查，直到改善為止。

法務局指出，民眾近年購買網路教學課程多，也常衍生消費爭議，經統計，去年7月1日至今年3月22日止，受理80餘件消費爭議申訴案。

法務局表示，消費爭議類型最多為消費者解除或終止契約，衍生平台使用費及違約金，其他包含公司業務推銷時過度承諾等狀況，其中TutorABC占總申訴案量約4成。

法務局指出，為保障消費者權利，去年5月間生效「網際網路教學服務定型化契約應記載及不得記載事項」，後續也積極輔導業者改正定型化契約條款。

法務局表示，民眾網路教學課程前，可多比較各業者提供契約及服務內容，挑選符合需求再購買。若發生消費爭議，可打市民熱線「1999」轉7812或消費者服務專線「1950」洽詢。

北市

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