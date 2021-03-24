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雙北論壇是否談淡北道路 新北：仍待北市確認

中央社 / 新北24日電

雙北論壇29日於新北市舉行，引發爭議的淡北道路是否為首長討論焦點受關注。新北市府表示，雙北長期溝通，台北市長柯文哲是否要談仍待確認。市長侯友宜說，靜待交通部評估。

侯友宜今天在市政會議時聽取淡水區長巫宗仁報告，淡水河北側沿河平面道路為地方民眾殷切期盼，已完成徵收公告正辦理土地發價作業，尚須中央補助新台幣30億元，預計2024年完工。

由於淡北道路興建遭台北市北投區35名里長共同連署反對，29日將在新北市五股舉行的雙北論壇，是否成為新北市長侯友宜、台北市長柯文哲協商議題，成為焦點。

市府晚間表示，淡北道路議題本來在雙北論壇的交通組就已列案追蹤辦理情形；雙北長期就此議題另成立專案小組會議，由雙方交通局副局長主持會議，每個月定期召開會議研討交通配套措施及與民眾溝通事宜。

新北市府研考會對淡北道路議題三緘其口，市府說，因大部分問題都已在之前的環境影響評估大會討論過，所以，不一定要在雙北論壇會議上談論；柯文哲市長是否答應要談，明天仍要再度與台北市府作確認。

侯友宜在市政會議後接受聯訪表示，這段時間新北與中央的溝通頻率很高，包括他本人都會去中央溝通，目前靜待交通部的詳細評估報告，盼以專業態度面對。

侯友宜說，交通部早期已做過很多評估報告，都認為淡北道路才是打通淡水地區交通命脈的唯一可行辦法，10幾年來大家的報告都是一致性的。且台北市也認同報告的方向，目前靜待中央的詳細報告。

侯友宜說，雙北論壇選在整頓後的五股垃圾山，主要是分享成果彼此學習，且涉及到雙北共同討論的項目，包括五股區擴大都市計畫，五股洪水平原管制線、台北市社子島洪水平原管制線，他樂見雙北創造雙贏。

依據市府研考會規劃，雙北合作交流平台市長層級會議（雙北論壇）將於29日下午在五股垃圾山的一家企業廠房舉行，只開放交換禮物與致詞後，舉行閉門會議。

侯友宜 淡水河

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