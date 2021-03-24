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遲發公務員加班費未通知？ 新北市府道歉：傳達有落差

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
新北市政府1、2月加班費因系統更新尚未發放。記者張哲郢／攝影
新北市政府1、2月加班費因系統更新尚未發放。記者張哲郢／攝影

新北市政府公務員有人提出，至今還未領到1、2月加班費，人事室解釋，配合中央政策試辦「加班餘數併計」，有公告要更新系統並關閉加班費發放，但跟各局處人事電話傳達上可能有落差，也對同仁感到抱歉，強調人事室一定是以照顧同仁角度為出發。

過去公務人員加班時數都以小時為單位，試辦加班餘數併計後，同仁加班扣除小時剩餘的分鐘，可以合併計算為小時申請加班費或補休。

目前加班餘數計算屬試辦，各地方政府可自行決議是否實施，新北市表示，會站在照顧同仁立場配合中央試辦。

人事室宣布自今年起實施加班餘數併計，但同時也要修正差勤系統，先前已有透過電話、Email等方式公告系統要更新，並關閉加班費發放，可能電話轉達上有落差，也對造成同仁困擾感到抱歉。

人事室指出，系統已在22日更新完成，可追溯前2個月加班費申請。

加班費 公務員

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