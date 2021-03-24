無力養護聯外道路 汐止水蓮社區盼市府能接手

汐止水蓮山莊1000多戶，居住人口幾千人，不過，唯一的聯外道路，因為時間一久難免坑洞不平，所以，社區希望能夠像前半段一樣，交給市府管理維護，今(24)日新北市議員張錦豪會勘，因後半段所有權是住戶的，得要取得一千多戶的同意書有難度，因此，決定以社區區權會用表決方式，把這塊地號、道路的部分捐給區公所，來解決養護聯外道路難題。

水蓮社區管委會執委畢先生說，主要是因為水蓮山莊聯外道路雖然是屬於山莊的產權，已經提供給不特地人使用，希望能夠把維護管理這部分切給新北市政府，因為住戶們都覺得說已經供公眾使用了，如果要拿到一千多戶百分之白的同意書，對社區來講是有困難的，那我們希望透過區權會的方式，如果區權會表決針對這塊地號、道路的部分捐給公所，希望這次能達成協議。

市議員張錦豪表示，我也引用了一些案例，像是這邊的公車候車亭跟水蓮橋道路的一些維護，因為之前也是透過他們區權會同意有共識後，新北市政府進行施作，所以，透過之前的一些案例，希望能夠以區權會的方式來替代。

而在市議員張錦豪積極與相關單位溝通協調後，市府養工處同意由社區在五月開區權會提案通過交由市府來養護，後續再做路面及排水相關改善。