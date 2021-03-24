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貢寮田寮洋街水溝加蓋又增寬 掃墓民眾好安全

觀天下 / 記者蕭皓文／貢寮報導
貢寮區第九號公墓的出入田寮洋街，區公所爭取經費將水溝加蓋增寬道路，保障掃墓民眾與居民的安全。 圖／觀天下有線電視提供
貢寮區第九號公墓的出入田寮洋街，區公所爭取經費將水溝加蓋增寬道路，保障掃墓民眾與居民的安全。 圖／觀天下有線電視提供

清明節將至，貢寮區因墓區分散，區公所提供服務站與巴士接駁，方便返鄉民眾達成祭祖習俗，而位於雙玉里的第九號公墓，因為出入的田寮洋街狹窄，會車上容易車輪卡進水溝，為此公所向市府爭取經費將水溝加蓋增寬道路，保障掃墓民眾與居民的財產安全。

雙玉里長吳永彬表示，第九公墓位在里內中心區域，每到清明節車輛多，為防止車輛違停墓區影響交通，甚至撞到墳墓，清明節會實施交通管制，及部分路段的單線停車，而貫穿出入口的田寮洋街因為狹窄、沒辦法拓寬道路，常有民眾的車輛在停靠時卡在水溝，很感謝公所及市府團隊協助工程，改善交通品質。

貢寮區長鍾耀磊表示，貢寮區因為墓區距離主要道路較偏遠，今年區公所在4/2至4/4三天設置多處掃墓服務站，清潔與急救用品都能出借，也會提供廁所服務，也請民眾如產生掃墓廢棄物，麻煩請至服務站集中丟棄，而4/4當天也會有三條路線的掃墓接駁巴士，歡迎民眾洽貢寮區公所臉書獲得資訊來搭乘。

貢寮 清明節 巴士

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