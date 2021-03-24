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汐止大同路312巷改收費停車 民眾反彈里長無奈

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區大同路二段312巷16弄改收費停車，民眾出現反彈的聲音，讓里長黃翠華很無奈。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區大同路二段312巷16弄改收費停車，民眾出現反彈的聲音，讓里長黃翠華很無奈。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區大同路二段312巷16弄有10幾格的免費停車格，因長期以來遭人長期佔用，造成不少停車糾紛，更在汐止網路社團上引起討論，所以，在相關單位會勘後，決定改為收費停車，不過，3月剛上路，民眾出現激烈反彈的聲音，讓里長黃翠華很無奈，也只在公布欄貼出整件事的始末，希望民眾能理解。

大同路2段312巷16弄的汽車格30年來都是免費停車，不過，卻也因此幾乎都是少數人在停，引起不少糾紛，里長黃翠華在公告上也貼出了汐止網路社團的ｐｏ文，po文者指出公有地卻有人當作私人停車位甚至放交通椎佔車位，民眾檢舉路霸，也讓這件事引起熱烈討論，而在經過市府交通局會勘後，才會決定改為收費停車格，不過，這也讓停車十幾二十年免費停車的習慣有了轉變，引起反彈，首當其衝的就里長黃翠華。

大同里長黃翠華說，新北市政府交通局在汐止區將原本免費改為收費車格的路段，在汐止繼明峰街、康寧街後，大同路二段312巷16弄是第三處，原則上16弄這裡的巷道的所有權人是新北市管理單位是養工處，當然我也能感同身受，為什麼畫了收費汽車格會有這麼多激烈的反應，因為這裡是30年的老社區，他們已經用原本的生活模式很久，有些人是很不習慣這樣的改變。

市議員廖先翔表示，汐止又有幾處汽車格要改為計時或是計次的收費，分別在樟樹二路的一個巷弄、大同路2段312巷16弄、汐萬路靠近康寧街到八連路口這一段，最主要是這些路段在過去不收費的情況下，有民眾反應長期都有被固定車輛佔用，反而是一般的上班族早上出門了，晚上回家都找不到車位停放，大家覺得說是不是要有比較公平的機制讓大家一起來停放車輛。

廖先翔指出，在收費的初期有部分民眾會有一些反應，認為過去停的好好的為什麼要收費，那當然大部分民眾對於這個制度還是持比較肯定的看法，願意花比較少的錢但是在下班回到家之後不用再去遶幾十分鐘還找不到停車位，甚至違規停紅線的風險，讓大家都有公平使用停車格的機會。

汐止

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