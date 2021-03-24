雙溪中正社區恢復共餐 開辦長照站豐富課程

雙溪區牡丹里中正社區每月第四個禮拜三辦桌共餐，連續兩年獲得新北市金味獎，今(24)日區公所辦理防災講習，也特別宣傳四月時中正社區將開辦的C級巷弄長照站服務，未來一周將有三個時段開設動健康等課程，歡迎社區居民參與。

牡丹里長連隆盛表示，很感謝新北市長侯友宜於22日特地前來社區關心中正社區共餐環境，今(24)日是里辦公室恢復每個月第四個禮拜三的共餐日子，歡迎牡丹里民能多多走出戶外，聊天、吃得營養健康，也讓志工、鄰舍們彼此關心高齡的身體狀況。

雙溪區公所社會人文課長林月霞表示，今天除了共餐，公所繼10日在雙溪國小辦理防災教育訓練後，第二場次於今日在中正社區舉行，這次邀集公所所有志工團隊，透過避難收容處所的演練，在防汛期提升大家的警戒心，一旦災害發生時，便能妥善、熟練地引導受災戶進行避難。

牡丹里中正社區發展協會理事長連福田表示，中正社區在今年四月清明節過後，將開辦C級巷弄長照站，一週將有三個時段給老人家上些有趣的課程，規劃上是，周五的9:00至12:00會有專業老師帶領動健康，而目前也預計在試辦期嘗試繪畫、書道、園藝、歌唱、茶道等豐富課程，希望社區居民能共襄盛舉，讓銀髮生活更加健康充實。