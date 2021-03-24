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通車25週年口罩太夯 北捷新增兌換時間

中央社 / 台北24日電

為慶祝台北捷運通車25週年，北捷與 CSD中衛合作推出聯名口罩兌換券，僅一天就被索取完畢。北捷表示，兌換時間除了28日外，新增29日中午12時至晚間8時。

台北捷運表示，為慶祝捷運通車25週年，北捷與「CSD中衛」合作推出「北捷25週年中衛聯名口罩」兌換活動，25萬枚口罩兌換券於22日上午10時開放會員於「台北捷運GO APP」免費索取。

北捷表示，活動上線後，系統瞬間湧入超過15萬名使用者，雖然APP功能正常，但網路等候時間稍久，而25萬枚口罩兌換券當天晚間7時30分就全數被索取完。

北捷提醒幸運民眾，28日上午10時起至下午6時，請於指定車站持兌換券領取口罩，一份3枚、顏色隨機）。

此外北捷新增29日提供會員於所選定車站領取，時間為中午12時至晚上8時。

搶到兌換券的民眾，自選南港展覽館站、市政府站、西門站、南京復興站、中山站、大安站、頂溪站、石牌站、淡水站、大坪林站、蘆洲站、板橋站（含板南線及環狀線）等12個車站共13處，憑券至選定車站免費兌換口罩。

北捷說，28日當天，北捷第一線員工也都會戴上紀念口罩服務旅客，與大家一起歡慶北捷生日快樂。

北捷 口罩 捷運

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