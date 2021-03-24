新北警連破大案 侯友宜今赴警局頒獎表揚破案有功員警
新北警方近來連破大案，市長侯友宜今赴市警局參加110年度3月分局務會報，當眾表揚相關破案有功績優人員，及為37位陞職警官授階，侯友宜表示，感謝新北市警局所有員警夜以繼日在治安崗位上所做出的努力與付出。
新北市三重區一間銀樓於3月18日發生強盜案，陳清課等3名搶匪得手大批黃金與珠寶鑽石等贓物後逃逸，新北警方獲報後立即啟動圍捕機制，永和警分局秀朗派出所員警官鈺晟依據作案機車車牌追查，第一時間逮捕彭姓犯嫌，專案小組調閱監視器擴大偵辦，19日迅速將陳清課及同夥王姓男子及夏姓女共犯陸續逮捕歸案；3月初板橋警分局偵查隊追查陳姓毒犯，在台北市西門町埋伏逮捕時，遭陳嫌開槍拒捕，小隊長王偉華、陳俊傑當場奮勇壓制逮捕到案。
市長侯友宜對新北市警方近來展現維護治安的能力與決心深表肯定，今天也為新店警分局副分局長楊秀英晉陞三線一星專員，新莊警分局督察組長簡忠煒及三重警分局行政組長施嘉文晉陞二線四星專員，及晉陞警務正、警務員、小隊長共37人授階。
侯友宜表示，授階是對員警工作成果最大的肯定及榮耀，恭喜所有陞職人員更上一層樓外，也勉勵員警在新的工作崗位上持續發會所長，繼續為新北市治安工作打拼、努力。他更肯定局長黃宗仁自今年1月上任以來，即宣示建立公道的人事陞遷制度，拒絕人事關說，努力營造一個「踏實工作，努力看得見」的組織文化，他期許這樣良善的風氣能持續延續下去。
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