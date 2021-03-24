雙北論壇前先秀政績 侯友宜邀柯文哲參訪五股垃圾山
雙北論壇29日在新北五股垃圾山登場，新北市特別安排參訪五股垃圾山環境整頓成果，侯友宜表示，五股垃圾山成效有值得雙北共同學習的地方，期待未來能替雙北創造雙贏。
為迎接這次雙北論壇，新北市研考會在今日市政會議後特別留下來開會，研考會指出，由於這次有戶外行程，動線比較複雜，希望提前先向市長說明，報告當天流程。
雙北市長預計29日下午2時抵達現場，會先參訪五股新冪境綠地公園，見證新北整頓五股垃圾山及綠美化成果，盼與台北攜手推動大台北開發。
關於會議中雙北會討論的議題，研考會表示，會針對研考會官網裡「執行中河做案件最新辦理情形」討論。
討論主題分為產業民生、環境資源、觀光文創、都會發展、教育文化、衛生社福、交通與災防等8項主題。照去年12月最新進度顯示，雙北共有30件合作案件，包括像淡北道路、捷運萬大中和與汐東線、防疫合作等，都是論壇重點項目。
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