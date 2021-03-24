快訊

台中、苗栗4月6日起「供五停二」 兩張圖看停水細節！

反擊美國！北京發布1.5萬字「美國侵犯人權報告」

雙北論壇前先秀政績 侯友宜邀柯文哲參訪五股垃圾山

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
雙北論壇開始前侯友宜與柯文哲將會先參訪五股垃圾山整治成果。圖／新北市城鄉局提供
雙北論壇開始前侯友宜與柯文哲將會先參訪五股垃圾山整治成果。圖／新北市城鄉局提供

雙北論壇29日在新北五股垃圾山登場，新北市特別安排參訪五股垃圾山環境整頓成果，侯友宜表示，五股垃圾山成效有值得雙北共同學習的地方，期待未來能替雙北創造雙贏。

為迎接這次雙北論壇，新北市研考會在今日市政會議後特別留下來開會，研考會指出，由於這次有戶外行程，動線比較複雜，希望提前先向市長說明，報告當天流程。

雙北市長預計29日下午2時抵達現場，會先參訪五股新冪境綠地公園，見證新北整頓五股垃圾山及綠美化成果，盼與台北攜手推動大台北開發。

關於會議中雙北會討論的議題，研考會表示，會針對研考會官網裡「執行中河做案件最新辦理情形」討論。

討論主題分為產業民生、環境資源、觀光文創、都會發展、教育文化、衛生社福、交通與災防等8項主題。照去年12月最新進度顯示，雙北共有30件合作案件，包括像淡北道路、捷運萬大中和與汐東線、防疫合作等，都是論壇重點項目。

侯友宜 文創

延伸閱讀

淡北道路補助款被卡 地方團體擬提3抗議行動

新北樹林線最快6月動工 捷運開發區容積獎勵最高3倍

影／淡北道路30億元補助款被卡 侯友宜：靜待評估報告

柯文哲：疫苗還不急迫 等國門開大家就會去打

相關新聞

北市文創市集充斥盜版商品 王鴻薇批：丟臉丟到國外

台北市信義區香堤大道廣場今年1月底舉辦創意市集活動，但議員王鴻薇指出，民眾拍照檢舉，市集中販售及陳列大量懶懶熊、鬼滅之刃...

淡北道路補助款被卡 地方團體擬提3抗議行動

橫跨新北、台北兩市的淡北道路，至今因30億預算卡關中央還無法動工，地方民代認為，希望中央盡快核定補助經費，讓淡北道路盡快...

新北樹林線最快6月動工 捷運開發區容積獎勵最高3倍

新北樹林線接續萬大中和線一期，沿土城、樹林連接至新莊迴龍站，目前已完成細部設計，最快今年6月就可發包動工。另為帶動捷運沿...

影／淡北道路30億元補助款被卡 侯友宜：靜待評估報告

新北市政府推動淡水河北側平面道路興建，盼解決淡水台二線塞車狀況，但還差行政院通過補助款30億元，新北市長侯友宜表示，早年...

柯文哲會歐商 談松山機場有條件停止運作

歐洲在臺商務協會（ECCT）昨天舉辦午餐會議，邀請台北市長柯文哲率市府團隊出席。ECCT表示，柯文哲在會中暢談新冠疫苗施...

明倫新創基地啟用 柯文哲稱押上命運：三年後見成敗

台北市長柯文哲打造「圓山新創產業廊帶」，位於明倫社宅內的「D.Lab明倫設計新創基地」今正式啟用。柯文哲說，北市府要將「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。