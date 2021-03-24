聽新聞
test
0:00 / 0:00
淡北道路補助款被卡 地方團體擬提3抗議行動
橫跨新北、台北兩市的淡北道路，至今因30億預算卡關中央還無法動工，地方民代認為，希望中央盡快核定補助經費，讓淡北道路盡快動工，支持淡北道路聯盟認為，台二線拓寬不可行，若中央不理會地方聲音，就會發起一連串抗議行動。
政委吳澤成表示，因台北里長及歷屆北市交通局長有意見，若做了淡北道路，只會把淡水塞車的問題轉移到北市，所以才要求交通部針對整體來評估，等報告結果出爐後，也會與新北市府持續跟北市端溝通。
立委洪孟楷表示，台二線不敷使用，他日前與三芝、石門區長拜會吳澤成，吳澤成口頭承諾在4月底前請交通部做出路網評估報告，淡北道路是改善淡水交通的第一步，不能連第一步都沒做就想著後續的改善計畫。
新北市議員陳偉杰表示，淡水民眾飽受塞車之苦，除了希望中央盡快給予補助，也希望蘇貞昌來淡水體驗通勤族的困擾，讓淡北道路盡快動工。
支持淡北道路聯盟發起人張連榮認為，台2線拓寬方案暫不可行，不但金額過高、拆遷量體過大，光是拓寬關渡、淡水段僅4公里路段竟編列88億元拓寬經費，雙向只個增加一個車道，效益不高，加上從淡金路、中正東路口到關渡，共有13個橫交路口，車流交織，車輛走走停停，無法改善目前壅塞狀況。在淡北道路完工前，用任何方式來拓寬台2線或是高架工程，都會占用部分車道，屆時會造成更嚴重的塞車，讓淡水以及北海岸居民出入更加不便。
張連榮表示，中央若在4月底前沒有提出路網評估報告，將採取抗議行動，包含在進入淡水台二線道路處設置抗議看板；發起連署要求新北市政府，針對假日進入淡水的私人汽車徵收空汙費；並仿效「228北宜乖寶寶運動」抗議外來車輛進入淡水。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言