北市文創市集充斥盜版商品 王鴻薇批：丟臉丟到國外

台北市信義區香堤大道廣場今年1月底舉辦創意市集活動，但議員王鴻薇指出，民眾拍照檢舉，市集中販售及陳列大量懶懶熊、鬼滅之刃、迪士尼等盜版周邊商品，發現業者是向台北市文化局承租場地舉辦，王鴻薇批評這實在很丟臉，市府場地舉辦的文創市集，結果充斥盜版品，主管的文化局監督不力，要負起最大責任。

文化局指出，主辦單位當天販賣的商品，非屬原申請計畫書中所列商品清單的商品，依「特定路段舉辦臨時活動申請須知」規定，信義區香堤大道可舉辦文創產業、藝文展演等活動，主辦單位要先提交計畫書，提供攤商資料表、展售項目等資料。

文化局表示，已函知主辦單位列入行政考核紀錄，作為未來活動申請重要依據，並請主辦單位務必遵守商標法等規定。日後若有相關情事發生，本局將依情節重大違規處理方式，於一年內不受理其活動申請。

王鴻薇表示，目前各國版權意識日益抬頭，各公司也都對於相關權益會積極提告，活動中的迪士尼、鬼面之刃等，都是跨國公司，都有自己的法務系統，對於市府出租之場地，在上面賣盜版，實在是丟臉丟到國外去，真要告起來，市府也難辭其咎，到底為什麼稽查人員跟民眾看到的會差這麼多，應該全面檢討，也讓人質疑市府是不是真的有在監督，還是虛應故事而已。

王鴻薇說，也有民眾質疑承租的審查標準，現在有許多市集活動，美其名是文創商品主題，但是攤商賣什麼，應該要有個準則，否則失去原本的主題，也徒增管理人員負擔，讓每個市集都看起來差不多，市府對於活動規劃與審核，應該有具體標準，文創市集涉販賣盜版一定要嚴查，只要屬實應該禁止在向市府承租場地，以免一再令人傻眼。