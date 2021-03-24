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新北樹林線最快6月動工 捷運開發區容積獎勵最高3倍

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
新北市捷運局將捷運聯合開發基準容積獎勵提升到最高3倍，樹林線沿線各都市計畫調整上周經新北都委會審議通過。圖／新北城鄉局提供
新北市捷運局將捷運聯合開發基準容積獎勵提升到最高3倍，樹林線沿線各都市計畫調整上周經新北都委會審議通過。圖／新北城鄉局提供

新北樹林線接續萬大中和線一期，沿土城、樹林連接至新莊迴龍站，目前已完成細部設計，最快今年6月就可發包動工。另為帶動捷運沿線開發，新北市捷運局將捷運聯合開發基準容積獎勵提升到最高3倍，樹林線沿線各都市計畫調整上周也經新北都委會審議通過，最快5月送至內政部核定，後續將依各站規畫招商。

新北樹林線分為二區段招標，CQ880區段標接續萬大線一期，起自土城金城路三段，迄至板橋區溪城路，全長約6.66公里，地下段佔2.84公里，設置2座地下車站、3段潛盾隧道；CQ890區段標則接續CQ880，終點為新莊區中正路迴龍站，全長約6.56公里均為高架段，共設置8座高架車站及8段高架橋。

新北市捷運局表示，CQ880區段標已於2月9日上網公告，4月7日開標，預計5月底決標，最快6月開工；CQ890區段標目前招標文件審查中，預計4月底上網公告、7月決標，最快8月開工。

另因過去捷運聯開容積獎勵誘因不夠高，影響地主參加意願，新北市今年起將最高2.5倍容積獎勵提升至3倍，其中新北樹林線沿線都市計畫調整也於本月19日通過新北都委會審議，預計4月起舉行再公展，若無相關民眾意見，最快5月報請內政部核定後，即可發布實施。

捷運局說，樹林線捷運開發區將另案規畫，由於各站複雜性不同，進行用地取得及財務評估等相關程序後，再行公告招商。

捷運 內政部

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