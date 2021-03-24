影／淡北道路30億元補助款被卡 侯友宜：靜待評估報告

新北市政府推動淡水河北側平面道路興建，盼解決淡水台二線塞車狀況，但還差行政院通過補助款30億元，新北市長侯友宜表示，早年就做過淡水路網評估報告，包括北市也認同報告結果，認為淡北道路才是唯一可行的辦法，中央為了更謹慎，想再做一個評估報告，市府會靜待報告結果。

淡水區長巫宗仁今天在市政會議報告，巫宗仁指出，打通淡水任督二脈就必須建設淡江大橋與淡北道路，淡北道路還需中央補助30億元才可發包，上周他跟立委洪孟楷去中央找政委吳澤成溝通、傳達地方訊息。

巫宗仁表示，交通部在民國92年就有針對台2線拓寬方案評估，涉及用地徵收，相關經費達90多億元，經過18年物價翻好幾倍，相較淡北道路只要花63億元CP值比較高，但吳澤成仍堅持等交通部的路網評估報告出爐。

侯友宜表示，這段時間跟中央溝通的頻率非常高，不只公所去溝通，包含市府首長、他本人都會去溝通，希望用專業的態度來面對，交通部在早期就做過很多評估報告，認為淡北道路才是唯一可行的辦法，10幾年來報告都是一致性，中央為了更謹慎想再做一個評估報告，相信中央會把以前跟現在的報告跟外界說明，市府會靜待報告出爐。