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北市動物園水獺「莎夏」首健檢 患有先天心臟疾病

中央社 / 台北24日電

北市動物園歐亞水獺「莎夏」滿8個月大，動物園今天表示，近期為「莎夏」首度健檢時，發現牠有先天性右心肥大、心收縮率較弱等問題，將加強照顧並進行必要醫療減敏訓練。

台北市立動物園表示，「莎夏」近期進行首次全身健康檢查，檢查項目包括抽血、掃超音波、照X光、檢查牙齒、施打晶片和形質測量等。

動物園指出，「莎夏」的健檢結果顯示，牠有先天性右心肥大、心收縮率較弱、輕微牙結石、肝指數較高等情形，以幼齡個體而言，健康狀況令人擔憂，需要加強照顧。

獸醫師研判，肝指數較高可能是因「莎夏」個性容易緊張導致，建議保育員降低所有可能讓牠緊迫的因素，提供安穩的生活環境；保育員則積極為「莎夏」進行必要的醫療減敏訓練，讓獸醫師可以更容易定期追蹤病情。

先天心臟疾病部分，動物園發言人曹先紹接受電訪指出，因為「莎夏」是從金門來的，透過遺傳多樣性跟分子生物學研究有發現，歐亞水獺的金門族群在親緣關係上比較靠近，可能心臟疾病在這個家族特別盛行，將來會針對這部分特別照顧「莎夏」。

動物園表示，「莎夏」現在已經抓魚高手，就算日後獨立生活也完全不用擔心會餓肚子，但偶爾還是會去吸吮媽媽「金莎」的乳頭來尋求慰藉。在「金莎」尚未驅趕「莎夏」脫離原生家庭前，照養團隊希望能延長母女相處的時間，期盼在「金莎」的陪伴下，讓「莎夏」平穩邁入獨立生活的階段。

「金莎」在2014年因救傷而住進台北市立動物園，去年7月9日產下第三胎「莎夏」。「金莎」的第一胎是龍鳳胎「浯優」和「浯綠」，現在住在北市動物園台灣動物區裡，第二胎「青嶼」則在僅9個月大時因先天性右心三尖瓣構造發育異常引發肺水腫死亡。

動物園 獸醫師 北市

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