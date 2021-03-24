輔大就業博覽會釋出2000職缺 6成以上有35K
新北市政府今日與輔大合作，辦理校園徵才博覽會，邀請松川精密、微風廣場、聯華食品、和泰汽車、翰品酒店、新光三越、臺灣港務、恆安老人長照中心等46家知名廠商至校園徵才，共釋出2000個職缺，起薪達35K的工作達6成，盼協助學生畢業即就業。
活動由輔大嘻哈研究社、熱舞社表演開場，帶動現場氣氛。新北市長侯友宜也與輔大校長江漢聲、使命副校長聶達安、資源與事業發展副校長謝邦昌、學生事務長陳若琳、勞工局長陳瑞嘉、新莊區長林煌源及輔大學生代表一同揭開活動序幕。
現場共有46家廠商，不只有多間傳統大企業，還有萬旭電業、壹端互動科技、商之器科技、台灣析數資訊等4家廠商一起成立科技主題館，展示未來產業趨勢，讓擁有相關專長的學生能到這些企業發揮所長。
侯友宜表示，輔大人才濟濟，像新北市政府就有許多人才來自輔大，包括副市長、秘書長還有部分局處首長都是該校畢業，而且還是企業最愛的私立學校，市府希望透過這樣的活動，來媒合學生就業，且就業博覽會還可依照自己的興趣直接面試，實踐自己對於職場的理想。
勞工局指出，新北市為協助踏如職場的社會新鮮人順利就業，還會在今年3至5月間辦理6所大專院校徵才活動，提供企業、青年與學校三方交流管道，協助將畢業的青年掌握產業脈動及職場最新動態，做好就業準備並順利與職場接軌。
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