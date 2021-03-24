柯文哲：疫苗還不急迫 等國門開大家就會去打

台灣首批牛津AZ疫苗22日起開打，但接種率偏低。台北市長柯文哲表示，因為現在大家戴口罩等、防護嚴密，還沒有急迫性，等到國門一開，「不打我看都不行」。

台北市長柯文哲今出席「明倫設計新創基地 D.Lab」開幕儀式，接受媒體聯訪時被問到疫苗開打議題，作上述說明。

柯文哲說，因為台灣防疫很成功，所以打疫苗沒有急迫性，現在因為大家戴口罩、有相當嚴格的防護，「特別是那個入境人數一開放，你不打我看都不行」。

柯文哲重申，因為現在沒有急迫性，大家會觀望，等到感染風險拉高，大家還是會去打疫苗。

另一方面，媒體報導北市研考會人事案，主委賴彥霖確定請辭，市府擬由市府副秘書長林育鴻兼任，但研考會主秘葛皇濱有意見，認為有國民黨背景的自己是更適合的人選，還放話若沒當上主委，將阻止「藍白合作」。

被問到此事，柯文哲說「 我常常看到那個新聞都覺得這種消息非常驚悚」、「政治冒險小說、幻想小說，這實在有夠恐怖」等。

柯文哲說，賴彥霖做得很好，是他公司需要他回去、沒辦法，他的確也有推薦葛皇濱，市府會從府內去找人補研考會主委的位子。