蘆洲人群起抗議 環保局公告首次投肥站工程流標作收
為解決新北市水肥無處放的窘境，環保局與水利局討論後決議在蘆洲、汐止兩地設置水肥投入站，卻引來地方反對，環保局昨日進行首次招標，因出席廠商只有1家而流標。環保局表示，30日會辦理第2次招標，只要廠商通過評選就能順利決標。
環保局先前因考量增設投肥站一事，與水利局多此來往，發現僅蘆洲、汐止兩地適合，引發兩地反彈，又以蘆洲特別激烈，議員李翁月娥、李坤城都到場抗議，認為市府沒跟地方討論就擅自決定裝投肥站。
環保局表示，未來兩處投肥站設置完成後，會採密閉式處理，也會有負壓裝置協助除臭，不會讓臭味四溢，把對民眾的影響降到最低。
依照政府採購網說明，得標廠商得在4月30日先在蘆洲截流站完成臨時投肥站設置，不過環保局回應，等決標後還會再評估，目前臨時投肥站仍以汐止為主。
環保局預計30日進行第2次招標，因採最有利標，只要廠商通過評選及格就能決標，工程決標後開工期限將是市府通知日起10日內、5個月內完工，環保局目標希望工程能在2個月內完成。
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