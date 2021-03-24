慘了！新北客運撞破玻璃繼續載客回終點 最高罰9萬

新北淡水的指南客運昨晚被民眾爆料，有輛公車行駛間撞破右側玻璃，但未緊急處置竟繼續載客回到終點，新北交通局運輸管理科長林詩欽指出，由於司機沒有緊急處理，業者管理不善將依公路法開罰9000元至9萬元，此案會祭出重罰。

指南客運的紅27路線公車是從淡水捷運站開往淡江大學，有網友分享，公車不慎撞到屋簷造成玻璃碎裂，車廂內玻璃碎片四散嚇壞乘客，但司機卻沒有多做應變和處置，照樣開往終點，不少乘客就這樣坐到終點站。

林詩欽說，業者有回報，有司機開車時撞破玻璃，但駕駛認為離總站只剩2站約700公尺的距離，因此疏忽沒有緊急停車處置，就把車輛繼續開回總站。

林詩欽表示，司機沒有緊急處置，會影響乘客、路外安全，身為職業駕駛、大眾運輸工具不能容忍這行為，且此況代表業者教育訓練有問題，除了會扣評鑑分數外，也會依公路法開罰。

林詩欽說，若遇到緊急事故，司機應立即停車，業者找另班車輛疏運乘客，事故車輛則拖吊處理，不能不顧乘客安全，繼續行駛。