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航班雙向大阻塞！Ever Given擱淺運河 長榮曝原因

五股立體停車場多目標使用通過 公有市場明年3月完工

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
五股公有市場完工模擬圖。圖／新北城鄉局提供
五股公有市場完工模擬圖。圖／新北城鄉局提供

新北市五股區人口數近9萬，卻苦無公有市場，地方建議改建五股立體停車場閒置空間，以提供民眾遮風避雨的購物場地。新北市都委會本月通過停車場多目標使用審查，將引進中型新型態市場，提供約102攤位，預計明年3月完工。

五股立體停車場1樓為閒置廣場用地，2至5樓及地下1樓為停車場，6、7樓因當年被認定為閒置使用，經財政局分配，暫時借給新北市秘書處做為檔案室。

雖市議員陳明義及地方過去曾建議，將閒置1樓廣場改建為現代化傳統市場，但因停車場屬都市計畫中的廣場兼停車場用地，若要變更約耗時2、3年；市場處去年報請新北都委會做臨時使用，並於本月19日前通過審查。

城鄉局長黃國峰表示，為將土地效益最大化，市府推動公共設施用地多目標使用，閒置或低度利用公共設施，經提送都市計畫委員會可同意做臨時使用。未來停車場一樓低度利用頂蓋型廣場將改建為公有市場，帶動地區消費環境轉型並活化既有空間。

市場處表示，五股公有市場為新北首座停車場改建的市場，1樓可進駐102攤位，並依公有市場登記方式開放，登記超額則抽籤，工程經費約8500萬，結合五股名產「綠竹筍」設計，預計明年3月前完工。

五股立體停車場1樓空間長期閒置。圖／報系資料照
五股立體停車場1樓空間長期閒置。圖／報系資料照

停車場 都市計畫

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