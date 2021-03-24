五股立體停車場多目標使用通過 公有市場明年3月完工

但本月2日，在台北市的歷史建築僑光堂修復再利用計畫的審查會議上，文資委員郭瓊瑩表示自己特別在開會前跑去會勘僑光堂，卻驚訝地發現該建物於2018年末通過登錄歷史建築迄今，管理單位台灣大學管理維護嚴重失當，堆置於建物內的大量廢棄物都沒清運，很容易不慎失火。

2021-03-24 10:23