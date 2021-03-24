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人工溼地種植水柳降汙染 新北大漢溪現柳絮美景

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
新海溼地兩側種滿水柳，每年3到4月是盛開期。圖／新北市高灘處提供
新海溼地兩側種滿水柳，每年3到4月是盛開期。圖／新北市高灘處提供

為改善大漢溪水質，新北市透過河岸低灘地構築人工溼地減少汙染物，藉由植栽淨化水質，新月橋一帶兩側種植的水柳，3月開始正值楊花開花之際，除提供民眾綠蔭散步去處外，也豐富當地生態多樣性。

大漢溪屬淡水河流域汙染較嚴重區域，高灘處以施做人工溼地等天然工法，進行汙染物削減，在新月橋旁「新海一、二、三期」人工溼地兩側種植水柳，藉由水柳生長對汙染物吸收，達成水質淨化。

高灘處指出，人工溼地除水質淨化外，亦有生態棲地復育等功能，新海人工溼地不只是民眾遊憩的熱門景點，其生態發展也吸引紅冠水雞、大小白鷺等鳥類覓食棲息地。

3月開始正是楊花（柳絮）開花期間，透過風當媒介讓水柳傳播種子，形成另一種美景。高談處提醒民眾，柳絮可能引起呼吸道過敏，有氣喘或呼吸道症候群整不建議前往，稍敏感者可戴上眼鏡、口罩增加防護，柳絮若落到面部口、眼、鼻等處，可用紙巾或濕巾擦拭，再用清水洗去。

水質 淡水河

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