聽新聞
test
0:00 / 0:00
人工溼地種植水柳降汙染 新北大漢溪現柳絮美景
為改善大漢溪水質，新北市透過河岸低灘地構築人工溼地減少汙染物，藉由植栽淨化水質，新月橋一帶兩側種植的水柳，3月開始正值楊花開花之際，除提供民眾綠蔭散步去處外，也豐富當地生態多樣性。
大漢溪屬淡水河流域汙染較嚴重區域，高灘處以施做人工溼地等天然工法，進行汙染物削減，在新月橋旁「新海一、二、三期」人工溼地兩側種植水柳，藉由水柳生長對汙染物吸收，達成水質淨化。
高灘處指出，人工溼地除水質淨化外，亦有生態棲地復育等功能，新海人工溼地不只是民眾遊憩的熱門景點，其生態發展也吸引紅冠水雞、大小白鷺等鳥類覓食棲息地。
3月開始正是楊花（柳絮）開花期間，透過風當媒介讓水柳傳播種子，形成另一種美景。高談處提醒民眾，柳絮可能引起呼吸道過敏，有氣喘或呼吸道症候群整不建議前往，稍敏感者可戴上眼鏡、口罩增加防護，柳絮若落到面部口、眼、鼻等處，可用紙巾或濕巾擦拭，再用清水洗去。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言