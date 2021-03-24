影／雙北論壇29日登場 侯友宜：樂見雙北創雙贏

雙北論壇將在3月29日登場，此次地點選在五股垃圾山，新北市長侯友宜表示，五股垃圾山的整頓告一個段落，五股垃圾山也涉及洪水平原管制線加高，也涉及台北社子島，他樂見雙北創雙贏，至於還會討論哪些議題，侯友宜表示，幕僚還在調整細部問題，等意見趨於一致再對外報告。

侯友宜表示，選在五股垃圾山舉辦雙北論壇，是因為新北市在五股垃圾山的整頓告一段落，這裡面也有分享值得雙北互相學習的地方，五股垃圾山過去現在都在改變，更期待有未來，五股垃圾山還有五股擴大都市計畫，涉及洪水平原管制線要加高、社子島洪水平原管制線的兩邊，這部分雙北合作中，社子島的開發及將送到內政部，他認為五股垃圾山跟社子島開發都是很好的事情。