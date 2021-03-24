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防疫避免群聚 中和納骨堂春祭法會連兩年停辦
每逢清明節前夕，中和區公所都會舉辦納骨堂春祭法會，湧入大量祭拜人潮，去年因疫情宣布停辦後，公所考量目前國際疫情仍舊嚴峻，宣布今年仍然停辦，將請法師以誦經祈福迴向方式辦理。
區公所指出，為疏解清明祭拜車潮，4月2日至4日提供免費接駁車，於捷運南勢角站3號出口及興南路2段399巷口新巴士停車場設置二處乘車點。另因納骨堂沿路狹窄，4月2日至4日上午8時至14時興南路3段將實施交通疏導及適時管制。
中和區長賴俊達表示，清明節當天納骨堂將辦理清明追思祭典，延聘法師誦經迴向，由區長擔任祭典主祭官代表民眾向先人祭拜。因納骨堂沿路狹窄且停車空間有限，建議祭拜民眾採分流或利用非假日、離峰時段。另清明節前一周3月29日原為休館日，為配合清明掃墓祭祖，將開館服務市民。
賴俊達說，清明節當天在中和納骨堂及第五公墓入口處、和城路防汛道設有3處掃墓服務站，提供鐮刀、小鋤頭、棉質手套、礦泉水、運動飲品及防疫濕紙巾等物品。如有身體不適民眾，應避免前往納骨塔祭拜，可利用新北市線上追思祭拜系統，以線上方式遙祭先人。
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