黃金博物館參與式預算徵件 節慶、社區等共築山城願景

新北市立黃金博物館為保存礦山珍貴記憶，豐富社區文化生活，鼓勵民眾投身社區事務，從105年起，在金瓜石、水湳洞社區推動「參與式預算」，社區居民自主提了很多案，參與社區打造，獲得好評。今年度「參與式預算」計畫即日起徵件，歡迎民眾踴躍提案，共築黃金山城願景。

黃金博物館「參與式預算」經費使用於文化類提案，相關提案如節慶活動、社區教育課程、社區景觀清潔維護，文資課程推廣及文化景點整理等，只要是18歲以上，於金瓜石或水湳洞地區設籍、或居住、或工作之居民皆可參加，只要將想為社區做的事寫成計畫書寄，至再由居民投票，選出最具代表性的提案。

黃金博物館館長謝文祥今天表示，社區居民最為瞭解在地需求，由居民自主決定的提案，可讓政府資源發揮最大效益。自105年開始推動「參與式預算」以來，已累績許多成果。

謝文祥說，例如109年水湳洞社區的「濂洞里第二屆土地公黃金賜福人計畫」，藉由辦理遶境活動，綿延礦工與在地信仰的深厚情感；金瓜石社區的「礦山場景及宗教信仰走讀廊道計畫」，經由整理史料與照片，展示原礦區地貌今昔對比，讓遊客及社區下一代能深入了解金水礦山開拓歷史，並且活絡在地居民互動，增進社區認同。