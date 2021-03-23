雙北論壇29日登場 侯友宜揪柯文哲五股垃圾山見

雙北論壇預計今年3月29日登場，今年由新北市府舉辦，據了解，雙北論壇將在五股垃圾山登場，會議的議題目前都還在討論中，而會選在五股垃圾山，是因為台北市有社子島開發，2者都受洪水平原管制且開發都與彼此有關聯，侯市府藉此向柯市府分享整頓成果。

新北市府與台北市府每年3月都會有市長層級的雙北論壇，新北市長侯友宜上任後2019年選在瑞芳高工舉辦，當時是為了推廣新北青春山海線，不過侯因為腰傷無法出席，去年則由台北市舉辦，今年再度由新北市府舉辦，侯將出席。

2021年雙北論壇將在五股垃圾山的「楓江關係企業」登場，2棟廠房分別規劃成會議室、記者會，該企業配合侯市府整頓五股垃圾山政策，因此今年選在該處舉辦論壇，當日也會公布，票選最高的五股夏綠地為五股垃圾山的新名稱。

至於為何今年雙北論談會在五股垃圾舉辦，原因是新北前年9月起推動「擴大五股都市計畫發布前試辦計畫」，但仍受於於洪水平原管制區，若要解禁必須配合台北市社子島高保護措施完成，新北藉此分享五股整頓成果。

五股都市計畫在台北縣時代就開始規劃，卻因洪水平原管制區，新北推行試辦計劃，侯友宜也曾說過，試辦計畫納管業者與地主外，原本的五股都市計畫也按照原有的程序進行，否則等中央、台北市，等來等去等了10幾20年還是在那邊等，他做事不會等。