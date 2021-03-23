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瓦磘溝目標2年不臭 地方憂新北水利局工程破壞生態

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
瓦磘溝因長期淤泥堆積、汙水流入加上流速慢，成為雙和地區臭水溝，新北市長侯友宜喊出2年不臭的目標。圖／新北水利局提供
瓦磘溝因長期淤泥堆積、汙水流入加上流速慢，成為雙和地區臭水溝，新北市長侯友宜喊出2年不臭的目標。圖／新北水利局提供

為達成新北市長侯友宜目標讓瓦磘溝2年不臭的目標，新北市水利局今日邀請民間團體到板橋湳仔溝會勘，希望將成功經驗複製到瓦磘溝。民間團體擔心，瓦磘溝與湳仔溝條件不同，若要照水利局的工程規畫怕破壞生態，希望能在兼顧安全與生態下改善瓦磘溝臭味問題。

水利局今日邀請瓦磘溝願景促進聯盟、雙和社區大學、綠書店等多個民間團體到場，水利局針對瓦磘溝整治提出底泥固化、增設子母溝、設置清淤棒、引入清水等方式進行，水利局表示，整治方法先前都有用在湳仔溝上，希望能把成功經驗複製到瓦磘溝。

民間團體指出，瓦磘溝無論河道寬度、周邊環境都跟湳仔溝不同，若要做底泥固化擔心破壞生態。水利局表示，底泥固化不只一種方式，把底泥拌和水泥，只是加強土的硬度，不會影響植物生長。

水利局也說，如果有更好的方法一定會嘗試，在沒有更好的辦法之前，目前底泥固化就是最適合的方案。為爭取底泥固化經費，水利局近期也向內政部申請前瞻經費。

而有關瓦磘溝兩岸整治，水利局不諱言用地取得是最大困難，和湳仔溝不同，瓦磘溝兩側都是建築，光示範段就有9筆土地，甚至有在河裡的私地，這個月已推動容移代金希望能有成效。此外，市場處指出，瓦磘溝示範段5處沿線市場也預計10月底前全數完成油脂截留器裝設。

湳仔溝整治已階段性完成。記者張哲郢／攝影
湳仔溝整治已階段性完成。記者張哲郢／攝影
水利局河計科科長潘志豪（左1）、副局長楊宗珉（左2）向民間團體說明湳仔溝整治過程。記者張哲郢／攝影
水利局河計科科長潘志豪（左1）、副局長楊宗珉（左2）向民間團體說明湳仔溝整治過程。記者張哲郢／攝影

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