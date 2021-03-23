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烏來髮夾彎設感應號誌 新北獲智慧城市創新應用獎

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
「智慧城市論壇暨展覽」今在南港展覽館2館開展，新北主題館以「未來新北城，智慧Hope厝邊」為題，規劃5大展區及1個核心特色規劃。圖／新北研考會提供
「智慧城市論壇暨展覽」今在南港展覽館2館開展，新北主題館以「未來新北城，智慧Hope厝邊」為題，規劃5大展區及1個核心特色規劃。圖／新北研考會提供

「智慧城市論壇暨展覽」今在南港展覽館2館開展，新北交通局在烏來區環山路4處髮夾彎道設置的感應號誌系統，榮獲「2021智慧城市創新應用獎」，蔡英文總統今頒獎並由新北市交通局長鍾鳴時代表領獎。

智慧城市論壇的新北主題館以「未來新北城，智慧Hope厝邊」為題，規劃5大展區及1個核心特色規劃，串連10個局處、20多項計畫及多種互動展示內容，以資訊科技、創新方式，來滿足民眾需求並提升政府效能。

鍾鳴時說，烏來是著名的觀光旅遊區，沿線有4處近180度髮夾彎道，每逢假日大型遊覽車會車不易，向交通部爭取經費設置感應式號誌管制系統，只要偵測到大車時，就會啟動三色運作管制，提醒車輛依號誌通過。

新北社會局的「高風險家庭整合型安全網」，也成為智慧城市論壇暨展覽唯一以社會福利類參展的縣市政府，社會局長張錦麗說，從通報進案開始就有完整管考制度，且資料庫多達165萬筆資料，去年就獲得智慧城市創新應用獎。

新北工務局則以3D GIS圖台及iRoad道路管理中心參展，工務局表示，3D GIS圖台只需要輸入地址就能顯示建物資訊，iRoad道路管理中心則是利用利用3D管線圖像管理道路，結合現地道路實境，立即掌握施工路段地下管線狀況。

智慧城市論壇暨展覽即日起開展至3月26日，新北研考會指出，舞台區「奔向未來新北城」體感互動遊戲，能讓民眾透過遊戲了解便民服務，若完成遊戲關卡，也能參加抽獎拿好禮。

新北交通局在烏來區環山路4處髮夾彎道設置的感應號誌系統，榮獲「2021智慧城市創新應用獎」，蔡英文總統（左起）今頒獎並由新北市交通局長鍾鳴時代表領獎。圖／新北交通局提供
新北交通局在烏來區環山路4處髮夾彎道設置的感應號誌系統，榮獲「2021智慧城市創新應用獎」，蔡英文總統（左起）今頒獎並由新北市交通局長鍾鳴時代表領獎。圖／新北交通局提供

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