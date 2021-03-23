貢寮雙玉社區做烘培 阿公阿嬤嚐西點展廚藝

貢寮區雙玉里地廣人稀，為讓長者有被關心健康的機會，護理師陳光美與社區、里辦公室自109年底成立關懷據點，並在110年初爭取到C級巷弄長照站，長者們一週有三天上課共餐，不僅能動健康練反應力，還有烘焙課程做蘋果派等西點，阿公阿嬤接受度高，每週都等不及大展廚藝。

雙玉社區關懷據點承辦人陳光美表示，她因為之前在急診室擔任護理師工作，發現許多長者未及時預防而得到慢性疾病，而後反覆來往大醫院急診室，相當無奈且不捨，自己先生長年在貢寮區工作，因此希望在這裡投入預防醫學工作，監控長者健康，在知道雙玉里缺乏長照據點時，很感謝里長吳永彬與社區發展協會、區公所的支持，以她為承辦人創立銀髮俱樂部、關懷據點，到今年一月也成立了C級巷弄長照站，豐富的課程讓長者喜愛走出門活動，也方便她穩定關心到老人家平時的身體狀況。

雙玉里長吳永彬表示，因為里內範圍大，關懷據點的課程在每周三、五，於德心宮辦理動健康及共餐活動，而每周二則是在慈仁宮辦理烘焙及美術課程，自十二月因為冬至開始製作湯圓，幾堂課下來，已做了蘋果派、蛋餃、堅果塔等美食成果，老人家接受度高，且不分男主外女主內，農家男女都需要會點廚藝，阿公阿嬤們都很喜愛大展才藝、嘗試沒做過的料理。

雙玉社區發展協會理事長吳戶東表示，雙玉里位在雙溪河下游，不僅有名聞遐邇的草嶺古道，還有賞鳥景點田寮洋溼地，許多遊客來訪，但是居住於此的老人家卻因為年輕人出外打拚，獨居者相當眾多，現在關懷據點營運順暢，可還有許多山區的老人家仍因缺乏接送服務，無法下山參與社區活動，希望未來持續爭取各界資源，讓長照服務更上層樓。