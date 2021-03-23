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北市公車配合清明法會5天交管 商圈周遭車格維持收費

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
市民小巴7路公車。圖／截自維基百科
市民小巴7路公車。圖／截自維基百科

清明節即將到來，北市公運處將配合清明法會實施交通管制；另為在清明連假期間，維持觀光景點及商圈周邊停車秩序，原周日收費的路邊停車格配合商圈營業時間照常每日收費，其餘收費停車格暫停收費。

市民小巴7路公車將於3月27、28日及4月2、3、4日早上7時至下午5時暫時取消停靠「慈恩園」站，並改由「清水祖師面」站發車，並呼籲民眾多利用捷運系統及免費接駁車前往現場。

公運處表示，北市聯營公車路線因交通管制改道而停用站位，在大台北公車動態網頁及智慧型站牌，在停用站位的到站資訊將顯示「交管不停靠」，並同步，該資訊也同步提供APP業者介接發布。

另外，4月2日至4月5日清明連假期間，原周日收費的路邊停車格，像是西門商圈、光華商圈、美麗華商圈、木柵動物園、士林觀光景點周遭道路等，配合各商圈營運時間維持每日收費。

其餘收費路邊停車格均暫停收費，民眾可從現場收費牌面檢視該路段是否屬假日收費路段；北市停管處管轄的立體、地下、高架橋下及路外平面停車場則照常收費。

停管處提醒，貨車裝卸貨格位及限時格位仍依牌面上管制時段管制，不會因不收費而改變，而民眾收到停車繳費通知單時，需在繳費期限繳交停車費，若離去時未見繳費通知單，可電洽停管處或至官網查詢繳費明細。

北市 公車 連假

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