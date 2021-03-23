快訊

接種AZ疫苗後不僅背痠！陳時中曝：昨晚有點小發燒

史上首宗金金併過關！富邦金公布成功收購日盛金53.84%

汐農穀倉重現水稻田 親子當農夫插秧樂

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區農會利用閒置的穀倉前草坪，規劃了一畝水稻田，舉辦一日農夫手插秧親子體驗活動。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區農會利用閒置的穀倉前草坪，規劃了一畝水稻田，舉辦一日農夫手插秧親子體驗活動。 圖／觀天下有線電視提供

汐止農會近期利用閒置的穀倉前草坪，規劃了一畝水稻田，並且利用假日春分時節，舉辦一日農夫手插秧親子體驗活動，三百位的大小朋友當起農夫下田插秧，都好開心。

汐止區農會理事長呂山松表示，汐止以前是農業社會，種田的很多，但現在已經沒有了，而以前的糧倉也已經收不到一粒稻穀，稻田在汐止真的絕跡了，所以我們在閒置的土地，規劃了一畝稻田，希望喚起老一輩對農村的回憶及教育下一代粒粒皆辛苦愛惜食物，透過插秧體驗也了解一粒米的收成，得要流多少汗。

民眾說，很高興能參加插秧的活動，以前小時候家裡也有田，但已經很久三、四十年沒有接觸到田，採到田裡的感覺很開心。

汐止區農會推廣部主任謝淑貞指出，活動項目非常精彩豐富，還有特別到農友家收集了許多古農具例如：牛犁、秧船、米籃、牛擔…等，現場讓小朋友體驗認識。另外，還有五色湯圓DIY，心型爆米花實作做為米食推廣，其中最難得的是，召集了汐止最資深的一批稻農來到現場教導小朋友如何種田插秧，農友的秧苗果然播得又直又快速。

汐止 農會

延伸閱讀

挺農民兼做愛心 汐止議員捐鳳梨助弱勢

造訪夢湖尷尬意外 汐止警「助推」救援成功

大雨易積水 汐止水源路加大排水溝改善

蘆洲、汐止蓋水肥投入站爆爭議 侯友宜 ：會多溝通

相關新聞

瓦磘溝目標2年不臭 地方憂新北水利局工程破壞生態

為達成新北市長侯友宜目標讓瓦磘溝2年不臭的目標，新北市水利局今日邀請民間團體到板橋湳仔溝會勘，希望將成功經驗複製到瓦磘溝...

萬里幼兒園廚房阿姨大難題 議員助做排水改善

萬里幼兒園的廚房空間，因為地面、截流槽老舊與排水不良，每天清潔洗地，排水不良造成的積水都成為廚房阿姨的一大難題，為此市議員張錦豪協助爭取重新施作廚房地面與新的排水設施，現在每天廚房清潔事半功倍，阿姨們可以更專注於學童們的餐食，廚房的環境也變得更整潔。

汐農穀倉重現水稻田 親子當農夫插秧樂

汐止區農會近期利用閒置的穀倉前草坪，規劃了一畝水稻田，並且利用假日春分時節，舉辦一日農夫手插秧親子體驗活動，三百位的大小朋友當起農夫下田插秧，都好開心。

貢寮雙玉社區做烘培 阿公阿嬤嚐西點展廚藝

貢寮區雙玉里地廣人稀，為讓長者有被關心健康的機會，護理師陳光美與社區、里辦公室自109年底成立關懷據點，並在110年初爭取到C級巷弄長照站，長者們一週有三天上課共餐，不僅能動健康練反應力，還有烘焙課程做蘋果派等西點，阿公阿嬤接受度高，每週都等不及大展廚藝。

烏來髮夾彎設感應號誌 新北獲智慧城市創新應用獎

「智慧城市論壇暨展覽」今在南港展覽館2館開展，新北交通局在烏來區環山路4處髮夾彎道設置的感應號誌系統，榮獲「2021智慧...

北市公車配合清明法會5天交管 商圈周遭車格維持收費

清明節即將到來，北市公運處將配合清明法會實施交通管制；另為在清明連假期間，維持觀光景點及商圈周邊停車秩序，原周日收費的路...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。