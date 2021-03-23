汐農穀倉重現水稻田 親子當農夫插秧樂

汐止區農會近期利用閒置的穀倉前草坪，規劃了一畝水稻田，並且利用假日春分時節，舉辦一日農夫手插秧親子體驗活動，三百位的大小朋友當起農夫下田插秧，都好開心。

汐止區農會理事長呂山松表示，汐止以前是農業社會，種田的很多，但現在已經沒有了，而以前的糧倉也已經收不到一粒稻穀，稻田在汐止真的絕跡了，所以我們在閒置的土地，規劃了一畝稻田，希望喚起老一輩對農村的回憶及教育下一代粒粒皆辛苦愛惜食物，透過插秧體驗也了解一粒米的收成，得要流多少汗。

民眾說，很高興能參加插秧的活動，以前小時候家裡也有田，但已經很久三、四十年沒有接觸到田，採到田裡的感覺很開心。

汐止區農會推廣部主任謝淑貞指出，活動項目非常精彩豐富，還有特別到農友家收集了許多古農具例如：牛犁、秧船、米籃、牛擔…等，現場讓小朋友體驗認識。另外，還有五色湯圓DIY，心型爆米花實作做為米食推廣，其中最難得的是，召集了汐止最資深的一批稻農來到現場教導小朋友如何種田插秧，農友的秧苗果然播得又直又快速。