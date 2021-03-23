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萬里幼兒園廚房阿姨大難題 議員助做排水改善

觀天下 / 記者廖品涵／萬里報導
萬里幼兒園的廚房積水成為廚房阿姨的一大難題，為此市議員張錦豪爭取重新施作排水設施。 圖／紅樹林有線電視提供
萬里幼兒園的廚房積水成為廚房阿姨的一大難題，為此市議員張錦豪爭取重新施作排水設施。 圖／紅樹林有線電視提供

萬里幼兒園的廚房空間，因為地面、截流槽老舊與排水不良，每天清潔洗地，排水不良造成的積水都成為廚房阿姨的一大難題，為此市議員張錦豪協助爭取重新施作廚房地面與新的排水設施，現在每天廚房清潔事半功倍，阿姨們可以更專注於學童們的餐食，廚房的環境也變得更整潔。

萬里幼兒園園長鍾綺芬指出，舊有廚房的管線外牆高、內低，所以水流總是排不出去還會堆積廚餘，造成蟲蟲孳生，向市議員張錦豪尋求協助後，工程改善，現在排水順暢，廚房的清潔維護更容易，現場得使用狀況，在剛剛煮完中餐，阿姨們開始配送飯菜後隨之洗地打掃，可以見到改善過後的地面，看不見積水，而且乾淨明亮，

市議員張錦豪表示，偏鄉地區的教學資源與設備需要重視，好的資源與環境才能讓偏鄉留住學生，因此聽到萬里幼兒園廚房地面與排水需要改善，也隨即評估來施作工程，期待新的廚房環境能夠讓孩子們有更衛生、安心的備餐環境，讓孩子快樂學習成長。

幼兒園一天供應學童三餐，衛生環節對於幼童更是不容馬虎，每餐備料、料理而後就是清潔打掃，以往打掃起來相當耗時費工，如今全面翻新整修，清潔廚房不再是一種壓力，如此一來減輕了廚房阿姨們的工作負擔，也讓幼兒園的餐食準備起來更得心應手，讓不論是環境衛生還是餐食品質都大大提升。

幼兒園 萬里

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