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自駕巴、社宅3大創新獲獎 柯文哲：最大力氣蓋數位基礎

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長柯文哲、副市長黃珊珊今天下午出席智慧城市展台北願景館揭幕。記者林麗玉／攝影
台北市長柯文哲、副市長黃珊珊今天下午出席智慧城市展台北願景館揭幕。記者林麗玉／攝影

北市柯文哲、副市長黃珊珊今天下午出席智慧城市展台北願景館揭幕。柯文哲致詞表示，他任期僅剩兩年，市政最後兩年的重大施政，除了市場改建、公宅、東西區門戶計畫外，最重要就是要將台北市的數位基礎建設，用最大的力氣，兩年內拉到一個程度。

2021智慧城市展今天在南港展覽館2館開幕，柯文哲、黃珊珊等人在資訊局長呂新科的帶領下，參觀台北願景館8大展區，包括體驗台北通TaipeiPASS、智慧經濟悠遊付、智慧教育及智慧環境的智慧水表、智慧交通的YouBike2.0新增QRcode掃碼租車等服務。

資訊局表示，今年智慧城市展，台北市以信義路自駕巴士試辦計畫、南港機廠社會住宅AIoT人工智慧物聯網平台及台北供水區智慧水表推動策略應用方案囊括3項大獎，成為縣市政府中的大贏家。

柯文哲致詞表示，他上任之後，與台北電腦公會合作年年舉辦智慧城市展，柯文哲說，正因台灣在國際外交上是孤兒，所以要想辦法突破，透過每年舉辦的智慧城市展，與國際城市交流。

柯文哲也開玩笑提到，每年智慧城市展邀請的與會對象，都是日後可能當總統、總理的人優先請來參加，包括現任薩爾瓦總統，他於2017年不僅見過面，還闢室密談過；還有傑克布拉格市長，也是透過會議，得知彼此都是醫生，還成為台灣朋友。另外，透過智慧城市展，澳洲昆士蘭也組團來台灣採購，所以舉辦活動，除長遠計畫、產業結合，還要思考是否能為台灣帶來額外好處。

柯文哲說，透過政府由內而外、由公而私政策，由政府建立平台，所以台北市未來兩年，除了幾個既定的重大政策，包括市場改建、公宅、東西區門戶計畫等，市府最重要的建設就是做好數位基礎建設，他會用最大力氣，將台北市的數位基礎，在兩年內，拉到一個程度(水準)。

台北市長柯文哲、副市長黃珊珊今天下午出席智慧城市展台北願景館揭幕。記者林麗玉／攝影
台北市長柯文哲、副市長黃珊珊今天下午出席智慧城市展台北願景館揭幕。記者林麗玉／攝影
柯文哲表示，他任期僅剩兩年，市政最後兩年的重大施政，除了市場改建、公宅、東西區門戶計畫外，最重要就是要將台北市的數位基礎建設，用最大的力氣，兩年內拉到一個程度。記者林麗玉／攝影
柯文哲表示，他任期僅剩兩年，市政最後兩年的重大施政，除了市場改建、公宅、東西區門戶計畫外，最重要就是要將台北市的數位基礎建設，用最大的力氣，兩年內拉到一個程度。記者林麗玉／攝影

柯文哲 北市 願景 黃珊珊

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