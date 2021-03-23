合法申請舉辦「待轉大富翁」民團遭罰質疑市府秋後算賬

北市去年8月取消鄭州路、塔城街口機車直接左轉政策，引發機車族不滿，台灣機車路權促進會去年11月進行「待轉大富翁」抗議，北市交通局釋出善意表示將定期與民間團體討論交通政策，原以為事件告一段落，但有2名參與者近期卻遭警方開罰6萬元，促進會今至北市府抗議北市府秋後算賬、大玩兩面手法。

台灣交通安全協會理事吳祥瑀、待轉大富翁活動申請人羅宜今表示，待轉大富翁雖在去年落幕，但他們兩人近日卻遭到萬華分局以違反集會遊行法各開罰3萬元，共罰6萬元。

羅宜說，待轉大富翁落幕後，交通局表示會與促進會及其他民間團體定期舉辦會議，但柯市府一方面讓交通局釋出善意，一方面又要求警政單位開罰，批評市府秋後算賬、大玩兩面手法。

吳祥瑀指出，由於當時集會區域狹小，被迫走出申請區域進行短講，雖然大同、中正一、萬華分局有舉牌警告，但尚未達到集會遊行法的3次，全程遵守法令申請集會遊行，最後卻被依集會遊行法裁罰，相當荒謬。

吳說，過去台北、新北、桃園、台南、高雄都辦過待轉大富翁，但其他縣市警方都採柔性勸導，唯有北市府不僅進行裁罰，連4年前市民大道、林森路口的待轉大富翁，警方都連人帶車拖離現場，認為柯市府相當抗拒民眾表達自身權益。

北市議員黃郁芬表示，柯市府對機車族大玩兩面手法的行為，就是與全台機車族為敵，市府在鄭州路、塔城街路口交通管制措施一再改變，大幅限縮吃騎士使用路權權利，機車族只能用最無力的方式向政府抗議。

議員林亮君指出，該路段車流量大，機車族認為在車流量過大情況下，待轉區成待撞區，不僅沒有保護機車族安全，反而會造成更多行車糾紛，加上數據顯示，兩段式左轉或直接左轉對交通事故沒有太大關係。

林亮君說，集會遊行法早就被大法官認為相關條文是違憲，北市府僅核准促進會在人行道一小角進行集會，根本限縮人民言論自由，這幾年北市集會無展現共榮城、包容各種言論及建議，呼籲柯文哲應在這次開罰上，面對集會遊行做出明確表態，法規不是限縮，還是保障人民權益。

大同警分局督察組長陳佳緯說明，原本待轉大富翁申請路段範圍為長安西路至鄭州路西側，以及鄭州路部分路段，由於第二災害應變中心在附近，加上鄭州路北側路較小，若有集會恐影響救護車輛進入，才沒有核准。

交工處設施科長江長恩表示，鄭州路、塔城街過去肇事件數連3年上升，去年更成為北市肇事路口第一名，根據數據指出，東往西左轉機車，與直行汽車碰撞比例高，因此才取消機車直接左轉政策。