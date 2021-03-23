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新北市長官邸都更 合庫評估加入可行性

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北副市長謝政達說，新北市長官邸都更位於府中商圈雙城計畫內，盼結合板橋新舊城推動美學計畫。記者王敏旭／攝影
新北副市長謝政達說，新北市長官邸都更位於府中商圈雙城計畫內，盼結合板橋新舊城推動美學計畫。記者王敏旭／攝影

新北市長官邸已有50多年歷史，建築老舊常有漏水等問題，過去3任首長均未入住，新北財政局決議結合附近私有土地做公辦都更，今舉辦招商說明會，不少業者都詢問附近地主是否有意願，新北財政局長李泰興表示，財政部有請附近合作金庫評估加入可行性。

新北市長官邸位於板橋區文化路一段，1965年完工迄今50多年，附近有板橋高中、板橋國小、萬坪公園、板橋運動場，也鄰近府中捷運站，是府中地區精華地段，不過從前台北縣長周錫瑋迄今，都未有首長入住形同荒廢。

李泰興說，考量這塊地若翻修重建會浪費公帑，因與私有土地共同開發，不僅能節省公帑，還能收回房產做宿舍、公益使用，未來也會是住商大樓，帶動當地的商機。

新北市長官邸公辦都更已正式公告招商，今舉辦說明會吸引數家業者到場，多數廠商都關心附近私有地主的更新意願，李泰興說，以合庫為例，已行文給合庫、財政部，財政部請合庫董事長評估加入可行性，市府會再跟合庫來談。

負責的都市更新研究發展基金會也指出，近一步溝通後，附近的地主並非完全沒有意願，不少地主需要更仔細的條件說明，也盼具有實力的實施者，能夠打動地主參與都市更新。

新北副市長謝政達也說，新北市長官邸都更位於府中商圈雙城計畫內，盼結合板橋新舊城推動美學計畫，且過去一年也把縣民大道周邊建築改造拉皮，該區的開發價值會非常高。

都更 建築

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