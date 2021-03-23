士林夜市轉型撕負面標籤 設申訴專線防不肖攤商

北市士林夜市過去因坑殺遊客惡名昭彰，在無國際觀光客後人潮不如以往，為撕下負面標籤，士林夜市國際觀光發展協會配合市府推動攤販長期精進計畫，協會指出人潮有慢慢回流，成效顯著。市場處說，攤販會持續提升品質、優化環境，推出消費者服務專線，扭轉民眾對士林夜市負面形象。

士林夜市從去年開始配合「台北市攤販長期精進計畫」，包括完成無證攤販造冊納管編號、積極督導攤商退到藍色虛線內以利消防安全、嚴格標價清楚開罰不實攤商、定期清洗路面消毒，並於納管路段新增垃圾桶以維持環境整潔等做為。

協會強調，在自治會監督下，不肖攤商早已退出夜市無繼續設攤營業，9年前舊聞新炒導致民眾誤解，增加士林夜市負面觀感，對於多數用心經營的攤商並不公平。協會表示將持續取締攤販商家不實標價，也會互相監督，維持良性買賣。

市場處表示，2月底以來夜市人潮已有回流，市府整頓及攤商自律已經初見成效，要求自治會設立申訴專線（0228332188、0228833071），這是為了落實士林夜市商圈攤商的自我管理，未來消費者如有消費問題，第一時間可向自治會反映，有消費爭議自我約束管理，並第一時間向社會大眾說明。

市場處說，協助士林夜市建立基本營運秩序、改善營業環境，並加強行銷推廣，盼能扭轉民眾對士林夜市負面形象，除去負面標籤，讓士林夜市在下半年以新的面貌迎接民眾。

陳姓遊客受訪時表示，上週末逛夜市有感受到環境比以往更整潔，水果攤位價格也都有標示清楚，雖然人潮不如疫情前，但還是有民眾願意來，代表士林夜市的改變是有感的。