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結合遊戲行銷 智慧城市展新北主題破20種

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
新北副市長劉和然（右1）體驗智慧城市展新北主題館的互動遊戲。圖／新北市研考會提供
新北副市長劉和然（右1）體驗智慧城市展新北主題館的互動遊戲。圖／新北市研考會提供

2021智慧城市展今日開幕，新北主題館結合智慧科技，推出超過20項參展計畫，副市長劉和然在開幕典禮中親自參與互動遊戲，提槍上陣體驗射擊快感，希望透過資訊科技與創新，提升政府效能。

新北主題館今年首次擴大展區，分為智慧政府、安全、醫療、生活、交通與數位戰情室等5大展區，串聯10個局處共推出超過20項計畫以及多種互動展示內容，將新北日常濃縮在主題館中呈現。

其中獲得智慧城市創新應用獎的交通局，以烏來區線為例設置山區彎道感應式號誌，受到來賓矚目，透過操作模型模擬智慧號誌實際運作，搭配AR遊戲，能在現場示範路段建置智慧號誌。

另外，新北主題館也在舞台區旁設置體感互動遊戲，把智慧解決方案植入遊戲中，讓民眾可以了解便民服務，且完成遊戲關卡還能參加抽獎，展期只到26日，歡迎民眾前來體驗。

新北 烏來

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