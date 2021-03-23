自立生活體驗室今揭牌 培訓障礙者個人助理

台北華山扶輪社主辦的「國際扶輪全球獎助金個人助理培訓計畫」，提供培訓課程與購置生活輔具成立自力生活空間體驗室，作為培訓課程實習的場所。3521地區台北華山扶輪社長王雪沼表示，目前台北市的合格個人助理近140人，每月實際上線服務的僅有80人，多數年紀在65歲以上，台灣雖有自立生活支持服務計畫，卻沒有良好的培訓制度與機會，因此該計畫以協助身心障礙者訓練合格個人助理為主。

目前台北市的合格個人助理近140人，每月實際上線服務的僅有80人，多數年紀在65歲以上，台灣雖有自立生活支持服務計畫，卻沒有良好的培訓制度與機會。

因此「個人助理培訓課程」彌補個人助理不足的問題，二度就業、婦女或輕中度身心障礙者，可通過培訓課程給予全職或兼職之職缺；媒合專業的個人助理，改善地方身心障礙家庭、弱勢族群的生活品質；培訓障礙者成為「同儕支持員」。

王雪沼表示，身心障礙者日常生活需要受過專業訓練的個人助理協助，受訓人員完成訓練課程後，社會局會發給合格證書，透過協會媒合給需要個人助理的家庭，並且由社會局支薪，目前的經費只足夠台北市政府與新北市政府來執行，期望雙北執行成功之後擴及全台。

單就台北市而言，合格的個人助理僅僅約70人，多數年紀在65歲以上，如此缺乏的情況下，台灣有自立生活支持服務計畫，卻沒有良好的培訓機會，以致於該服務使用者比例不到0.01%。

王雪沼表示，經過多次與台灣障礙者權益促進會開會，了解到個人助理嚴重不足，為促進障礙者自立生活，須設立個人助理訓練班；但個人助理員流動率高、費用亦不少，導致障礙者家庭的困擾與嚴重負擔，透過「台灣障礙者權益促進會」與「台北市新活力自立生活協會」，找出需求申請訓練課程所需費用，並購置生活輔具成立自力生活空間體驗室，作為培訓課程實習的場所。