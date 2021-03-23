待轉大富翁民團控濫權開罰 北市警：依法開罰

台灣機車路權促進會去年11月號召騎士於北市鄭州路、塔城街口進行待轉大富翁行動，但活動申請者羅宜和參與者今天陳情抗議，控訴柯市府濫權開罰，侵害人民集會自由。

對此，台北市政府警察局指出，鄭州路、塔城街、重慶北路及中華路不是申請處所，且號召群眾騎乘機車以連續兩段式左轉方式癱瘓交通，警方接獲許多市民陳情及報案，經大同分局多次勸導未果，才考量法益衡平及比例原則開罰。

台北市政府警察局表示，一向尊重民眾表達意見之自由，交通局與該團體已有例會溝通。但對於違法、違規或侵害他人法益及用路權益等行為，必將依法行政、嚴正執法，該團體如對大同分局裁決不滿，可依法提出救濟。

台灣機車路權促進會和公投護台灣聯盟今天上午到台北市政府門口舉行記者會，控訴柯市府濫權追殺且侵害人民集會自由，無黨籍台北市議員黃郁芬和林亮君也到場聲援。

公投護台灣聯盟執行長、活動申請人羅宜指出，去年針對鄭州路、塔城街口的11月20日待轉大富翁行，有向北市府申請路權和集會活動許可，但北市府和警方竟只核准活動於塔城街上的騎樓處集會，因空間狹小且阻礙行人通行，使得他們不得不走出「鳥籠集會區」而到人行道宣導理念，遭警方舉牌警告和命令解散。

羅宜表示，不料近日他和活動參與者吳祥瑀都分別遭警方依集會遊行法各裁罰新台幣3萬元罰鍰，認為柯市府玩兩面手法，一方面和他們善意溝通，另一方面卻進行法律追訴，深感不解和憤怒，希望柯市府取消不合理政策。

吳祥瑀也表示，活動訴求僅希望道路交通使用能平權，以及集會遊行法的惡法能修法通過。他們去年底均依法申請集會遊行卻仍被裁罰，既荒謬又荒唐，且代轉交通活動自4年前起陸續在多個縣市舉辦過，但唯獨北市府開罰。

黃郁芬會後接受媒體聯訪時表示，民眾以和平、合法方式進行代轉大富翁活動，柯市府開罰動作就等同和全國機車騎士宣戰，認為應撤除相關處分，直批不該和公民團體玩兩面手法。

林亮君也說，鄭州路、塔城街口車流量大，過去已撤除機車兩段式左轉，但去年8月又重新施行，許多騎士陳情認為此待轉區簡直成待撞區，先前已就此和北市交通單位多次討論卻未獲正向回應，公民團體去年才上街頭提訴求。