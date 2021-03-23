北市弘道國中辦交通周考 請警察考前大猜題

台北市立弘道國中舉辦「交通安全期中考」，邀請中正第一分局員警到場「考前大猜題」，幫同學拉高考試成績，同時提升交通安全防護力。中正第一分局表示，台北市110年1至2月每10萬人口事故死亡人數0.42人是六都最低，事故防制成效良好，近期仍有數起行人交通事故，尤其青少年族群習慣邊走邊滑手機應特別注意「別當低頭族」。

中正第一分局表示，現代民眾習慣使用智慧型手機等3C電子產品，也經常發現有青少年邊走邊看手機，容易導致交通事故發生，行走於道路上應提升警覺，才能保護自身安全。近日適逢國高中期中考，配合立弘道國中於周會時間舉辦「交通安全期中考」，提升同學交通安全觀念，中正第一分局交通安全宣導團前進校園大猜題，被學生譽為「最強神助攻」。

活動中除了行人交通安全觀念宣導外，也提醒同學注意校園新興毒品咖啡包、軟糖及遊戲點數詐騙等青少年易犯罪及被害型態，並舉辦有獎徵答活動，現場同學搶答、討論熱絡，答對的同學能把精美獎品和交通安全及犯罪預防宣導觀念通通帶回家。宣講活動結束後，校方發下考卷測驗同學是否已經對交通安全有清楚的認知，同學也因為有專心聽講，拿到考卷後都輕鬆拿滿分。

中正第一分局呼籲，雖然青少年族群尚未考領駕照，還不能駕駛汽機車，但行走於路上時也要注意左右來車，同時遵守號誌管制，切記「別當低頭族」，儘量靠路邊行走、看清左右無來車時再儘速通過路口，才能確保自身安全。