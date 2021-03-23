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扶輪社捐獎助金200萬 助新北新住民學華語

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
國際扶輪3490地區新北市第二分區捐助國際扶輪全球獎助金200萬元，協助新北市推動「新住民華語學習支持計畫」。記者江婉儀／攝影
國際扶輪3490地區新北市第二分區捐助國際扶輪全球獎助金200萬元，協助新北市推動「新住民華語學習支持計畫」。記者江婉儀／攝影

新北市新住民人口總計11萬多人，對新住民而言，溝通是首要解決的問題。國際扶輪3490地區新北市第二分區捐助國際扶輪全球獎助金200萬元，協助新北市推動「新住民華語學習支持計畫」，今天舉行捐助記者會，未來新住民可以透過實際課程及線上教學，增進語言能力，不怕溝通卡卡。

新北市長侯友宜今天出席記者會，透過字卡與新住民互動，侯友宜說，原本想講台語，就不會有平音跟捲舌音問題，但還是要先學好國語再學母語。侯友宜表示，新住民在新北市紮根，溝通是生活必需工具，需仰賴學校、民間社團及新住民接觸的環境跟語言接軌。

侯友宜表示，此次特別感謝國際扶輪3490地區新北市第二分區，主動與新北市政府合作，提報「新北市新住民華語學習支持計畫」經國際扶輪基金會審議通過捐助。國際扶輪獎助金每年在「基礎教育與識字」項目中，全球約通過補助150件，本案是其中一件，且是全台首案獲全球獎助金的新住民華語學習計畫。

國際扶輪3490地區第二分區板橋扶輪社社長陳瑤國表示，這次與市府合作推動「新住民華語學習支持計畫」，開發的教材及培訓的師資都將為新住民帶來最直接的助益；來自印尼的慕雅妮說，剛來台灣時只會說幾個中文字，每天都超級緊張，只能用畫圖方式做筆記，在參與華語課程後，現在她已經能說流利華語，甚至在學校擔任印尼語老師，很有成就感。

教育局表示，本次經費將用以編撰「新北市華語學習基本教材」，以「家庭」、「工作」、「環境」三大主題，結合生活最新資訊，讓教材更生活化。未來更規劃製作PODCAST「華語學習隨選隨聽教材」，置於相關播放平台讓新住民隨時收聽、複習。在師資方面，今年將開辦5場華語師資培訓課程，培訓200名現有華語教師使用新教材。此外，更擴大辦理72小時免費華語課程，從以往每年約30班增至45班，預計提供近千名新住民學習。透過教材、師資、課程三管齊下，協助新住民快速學習華語、融入在地生活。

教育局補充，45場72小時華語課程將按季逐步開班，歡迎至「新北市新住民好學平台網站/語文學院」尋找就近場次並報名參加。另外華語學習基本教材則預計於6月完成，屆時將公布於「新北市國際教育資訊網/新住民專區」，供新住民下載運用。

國際扶輪3490地區新北市第二分區捐助國際扶輪全球獎助金200萬元，協助新北市推動「新住民華語學習支持計畫」。記者江婉儀／攝影
國際扶輪3490地區新北市第二分區捐助國際扶輪全球獎助金200萬元，協助新北市推動「新住民華語學習支持計畫」。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜（右一）今天出席記者會，透過字卡與新住民互動。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜（右一）今天出席記者會，透過字卡與新住民互動。記者江婉儀／攝影

新住民 華語

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